作家の羽田圭介さんはここ数年、「理想の住居」を求めて、家探しを続けてきました。2025年4月にはその顛末を綴った書籍『羽田圭介、家を買う。』（集英社）を上梓されています。実家だった郊外の戸建てや都心の賃貸ワンルームマンション、高層マンションの高層階など、さまざまなタイプの家を住み継いでゆく中で、自分の理想を叶える家を手に入れるには「４〜5億円」が必要だと思い至り、資金づくりと物件探しに奔走した羽田さん。