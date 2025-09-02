女優の長谷川京子（47）が2日までに自身のインスタグラムを更新。超大物お笑いタレントとの2ショットを披露した。ストーリーに楽屋前でのTシャツ、デニム姿のお笑いタレント・明石家さんまと黒の肩を出したドレス姿の自身の2ショットをアップ。「さんまさん」と添えた。