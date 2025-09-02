東京大学、pafinおよびソフトバンクなどは9月1日、医用画像データの収集・加工・流通を通じて医療AI（人工知能）の発展を支援する新会社「株式会社イヨウガゾウラボ」9月1日に設立した。代表取締役兼CEOは國枝良氏が務める。.