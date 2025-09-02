上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会は9月1日、天津で声明を発表し、世界貿易機関（WTO）を核心とする多国間貿易体制を支持することを表明し、また、支持すべきだと呼びかけました。声明は、加盟国の指導者が現在の世界経済における不確実性の増大や制限的な貿易措置の拡大を認識していることと、多国間貿易体制が経済の包摂的成長と持続可能な発展を促進し、世界的な課題に対応する上で重要な役割を果たすべきだと表明しました。