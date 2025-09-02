ジーオーティーはBivy comicレーベルより2025年9月1日にコミックス『＃推しが俺様専属マネージャー』(著：甘味みつ)を発売した。■『＃推しが俺様専属マネージャー』あらすじ隠れオタクの陰キャ男子・鷹山 赤星は、失踪した推し俳優「鳴海 昴」を捜すため、芸能界に飛び込んだ。無理して作った“俺様キャラ”でプチブレイクしたものの、それが原因で様々な問題を起こし、クビ寸前に…。そんな赤星の前に現れたのは、新しいマネージ