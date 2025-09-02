マンガボックスが配信している電子コミック『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』(原作：早瀬黒絵／漫画：城キイコ)が、2025年11月20日(木)よりコアミックスより紙コミックス版が発売されることが決定した。今回の紙コミックス版発売により、新たに全国の書店やネットストアで購入可能となる。また、城キイコによる描き下ろしマンガも収録予定で、既に電子版で作品を読んでいる人も、新たに楽しむことができる