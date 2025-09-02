北九州市は5日〜10月19日、八幡西区の黒崎地区で、市民参加型のにぎわいづくりのイベント「クロサキスイッチ」を開催する。JR黒崎駅前と周辺の公園を主会場に週替わりでグルメや音楽、スポーツなど約30の催しを企画。最終日はディズニーのキャラクターが街中をパレードする。イベント名は市民らに挑戦や感動の「スイッチ」を入れてもらおうと名付けられた。同駅前のペデストリアンデッキでは飲食のフェスがあり、ギョーザ（9月