新書館は、日ノ原巡『セラピーゲーム リスタート』第6巻を2025年9月1日(月)に発売した。日ノ原巡『セラピーゲーム リスタート (6)』(新書館)毒舌で超・ブラコンの湊(みなと)と、構いたがりでザ・長男な静真(しずま)。賭けから始まる2人の恋を描いた日ノ原巡のコミックス『セラピーゲーム』。日本テレビにてTVドラマ化も決定している本作より、シリーズ最新作となる『セラピーゲーム リスタート』第6巻が発売された。■『セラピーゲ