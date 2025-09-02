福岡県警戸畑署などは8月29日、イオン戸畑ショッピングセンターで、飲酒運転撲滅フェスタを開催し、買い物客などに「飲酒運転ゼロ」を呼びかけた。フェスタでは、千防保育所（戸畑区）の年長クラスの21人が「お酒を飲んだら乗らない」などという歌詞のオリジナルソングを披露。飲酒運転の車を見つけた際の通報訓練もあり、同署の高田綾子交通指導係長が「服の色や眼鏡をかけているかなど、運転手の特徴を詳しく伝えてください