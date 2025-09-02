現役時代はガンバ大阪や川崎フロンターレなどで活躍した元日本代表MFの稲本潤一氏が、TBS系列のサッカー専門番組「KICK OFF! J」に出演。古巣・川崎のMF脇坂泰斗について語った。川崎は、８月31日に行なわれたJ１第28節でFC町田ゼルビアとホームで対戦。打ち合いを制し、５−３で勝利を飾った。稲本氏は45＋４分のチーム２点目に注目。山本悠樹の浮き球のパスに反応したエリソンがヘディングシュートでネットを揺らす。この