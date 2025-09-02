三井不動産、豊田通商、KDDIの3社は、8月27日に収容人数1万人規模の多目的アリーナ「(仮称)名古屋アリーナ」を、愛知県名古屋市に着工した。2027年秋に竣工、2028年初頭に開業予定。「(仮称)名古屋アリーナ」外観イメージ同施設の建設地は、名古屋市営地下鉄名港線「港区役所」駅から徒歩約8分の場所。商業・スポーツ・住宅などの多様な都市機能が集積する「みなとアクルス」エリアに位置する。建物構造は、地上4階建。豊田通商が