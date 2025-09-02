Windows Centralは8月30日(米国時間)、「How to roll back, pause, or block bad Windows 11 updates｜Windows Central」において、不具合のあるWindows 11の更新プログラムからシステムを復旧する方法を解説した。システムの復元、クイックマシンリカバリー、フルバックアップなどを用いた復旧方法を伝えている。.