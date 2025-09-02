中国・北京で開かれる抗日戦争勝利80年記念行事に出席するため、専用列車に乗った北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央）＝1日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は1日、北京で3日に開かれる抗日戦争勝利80年記念行事に出席するため専用列車で平壌を出発し、2日未明に国境を通過して中国に入った。北朝鮮メディアが報じた。訪中は2019年1月以来、約6年半ぶり。北京到着後、習近平国家主席と会談