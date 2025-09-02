【ジュネーブ共同】国連の専門機関、国際電気通信連合（ITU）は1日、2030年までに全ての人に手頃なインターネットが普及するには、少なくとも2兆6千億〜2兆8千億ドル（約380兆〜410兆円）の投資が必要だとの報告書を発表した。途上国のネット接続は進歩が遅く、格差を埋めるには官民や国際組織の協力が不可欠だと強調した。ITUによると、ネットに接続できない人は24年で26億人に上る。高所得国で93％の人がネットを使うのに対