日本相撲協会の財団法人設立１００周年を記念した企画展「土俵絢爛（けんらん）〜大相撲の百年と読売新聞」が２日から、東京・大手町の読売新聞ビル３階よみうりギャラリーで開かれる。読売新聞の相撲に関する記事に加えて、大鵬が愛用した化粧まわしや、千代の富士らの手形色紙など、相撲博物館が所蔵する貴重な品を展示する。髷（まげ）を整える鬢（びん）付け油の香りを体験するコーナーも設ける。入場無料で、平日・土曜