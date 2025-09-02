ベネチア国際映画祭で「LOSTLAND/ロストランド」の公式上映後、観客の拍手に応える藤元明緒監督（手前）＝1日、イタリア・ベネチア（共同）【ベネチア共同】第82回ベネチア国際映画祭で、斬新な作品を集めたオリゾンティ部門に選出された藤元明緒監督の「LOSTLAND/ロストランド」が1日、公式上映され、観客から大きな拍手が送られた。迫害を受けるミャンマーのイスラム教徒少数民族ロヒンギャの物語。無国籍の幼いきょうだ