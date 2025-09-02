柔道女子４８キロ級の角田夏実が２日、自身のインスタグラムを更新。「ロスに来て最初にしたのは柔道じゃなくて、野球観戦〜友達に感謝しかない。そして柔道教室も終盤へ毎回思うけど、学ぶことの方が多い素敵な時間！少しでも成長して帰りたいです」と記し、「ドジャーブルーめっちゃお似合い」ドジャースの試合を観戦する様子や、柔道教室で指導する写真を投稿した。ドジャースタジアムでは青のドジャースユニホームにジ