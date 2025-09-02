２日放送のフジテレビ系系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）では、コンビニのミニストップが１日、一部店舗が店内調理品の消費期限を偽って販売していた問題で新たに埼玉県と福岡県の２店で不正が見つかり、偽装が計２５店舗に拡大したと発表したことを報じた。おにぎりなどの消費期限が偽装された今回の件についてＭＣで俳優の谷原章介は「僕、ミニストップのこのおにぎり大好きだから、すごいショック