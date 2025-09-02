気象台は、午前9時34分に、洪水警報を男鹿市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・男鹿市に発表 2日09:34時点秋田県では、2日夜遅くまで土砂災害に、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水2日昼前に警戒1時間最大雨量50mm■能代市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水2日昼