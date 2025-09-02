今日2日の朝は、東北北部の広い範囲で雨に。秋田県内では所々で激しい雨が降り、能代市では1時間59.5ミリと、滝のような非常に激しい雨を観測しました。東北北部では、これから明日3日の午前にかけても断続的に雨で、日本海側を中心に大雨となりそうです。秋田県に活発な雨雲や雷雲局地的に滝のような雨今日2日は、前線が北日本付近に延びています。特に秋田県内に活発な雨雲や雷雲がかかり、能代市で1時間59.5ミリ(7時36分まで)