日本サッカー協会（JFA）は2日、米国遠征中の日本代表にDF菅原由勢（25＝ブレーメン）を追加招集すると発表した。日本代表のDF陣を巡っては負傷やコンディション不良が相次いでおり、1日にはDF安藤智哉（福岡）がケガで参加辞退が発表されていた。▽日本代表の米国遠征メンバー【GK】早川友基（鹿島）大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）【DF】長友佑都（FC東京）、荒木隼人（広島）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイ