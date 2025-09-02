◇ナ・リーグカブス7×―6ブレーブス（2025年9月1日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が1日（日本時間2日）、本拠でのブレーブス戦に「3番・DH」で先発出場。5打数1安打で4試合連続安打をマークした。チームは劇的なサヨナラ勝利を飾った。鈴木は初回2死の第1打席で相手先発・ストライダーのスライダーを捉え、左前打を放ち、4戦連続ヒットをマーク。続くハップの打席で二盗に成功し、今季5盗塁目を記録した。その