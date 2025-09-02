東京の喫茶店「不純喫茶ドープ」の名物プリンを再現した、「東京レトロプリン」の販売がスタート！不純喫茶ドープと公式ECサイトにて、9月1日（月）より購入が可能です。お土産としてお相手に渡すだけでなく、自分用に買っておうち喫茶を楽しむのも素敵。プリン好きさんは必見ですよ。東京の人気喫茶店「不純喫茶ドープ」って知ってる？不純喫茶ドープとは、昭和の純喫茶文化を現代に再解釈した喫茶ブランド。「せつない気持ちのゴ