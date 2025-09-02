２日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１１０円高の４万２２９９円と反発。 強弱観対立のなかも主力株中心に買い戻しが観測。前日の米国株市場がレーバーデーの祝日に伴い休場だったことから手掛かり材料に欠けるが、欧州株市場が総じて強い動きを維持したことで、投資家の不安心理が後退している。日経平均は前日に先物主導で波乱含みの下げに見舞われたが、きょうはその反