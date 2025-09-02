ドル円理論価格1ドル＝147.00円（前日比+0.10円） 割高ゾーン：147.57より上 現値：147.26 割安ゾーン：146.42より下 過去5営業日の理論価格 2025/09/01146.90 2025/08/29147.54 2025/08/28146.93 2025/08/27147.39 2025/08/26147.66 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています