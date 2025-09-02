ＡｐｐＢａｎｋが大幅続落している。東京証券取引所が１日の取引終了後、信用取引による新規の売り付け及び買い付けにかかる委託保証金率を２日売買分から５０％以上（うち現金２０％以上）とする臨時措置を発表。また、日本証券金融も貸借取引自己取引分及び非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を２日売買分から５０％（うち現金担保分２０％）にすると発表しており、信用規制による取引負担の増加によ