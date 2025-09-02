面白いメンバーになりました。とはいえ、大変申し訳ないのですが、中央馬5頭の順位付けの一戦ではあります。地方のエースであろうリケアカプチーノも強い馬なのですが、ここは中央馬の中でも強い馬がそろいました。さすがに厳しいでしょう。本命はルヴァンユニベールかなあ。まず今年のレパードSはレベルが高かったと思っています。で、この馬はズブい馬で内枠はどうかと思っていたので、前走は驚きました。今回も内枠ですが、