タレントの大倉士門（32）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。ドライブの様子を伝えた。大倉は「日本に上陸したばかりのAlfa Romeo JUNIORに乗ってドライブ」と投稿。アルファ・ロメオの赤色の新型コンパクトSUVに寄りかかる写真を公開した。「まさに情熱のアルファ ロメオハンドル握ってる間は常にワクワク楽しませてくれてどんな場所でも情熱的にかっこいい」と絶賛し、「乗ってて楽しませてくれる車はやっぱ最