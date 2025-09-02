ワークマンがしっかり。１日の取引終了後に発表した８月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比０．１％増と小幅ながら６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 気温が高く推移したことで、半袖Ｔシャツや冷感コンプレッションウェアなどの夏物衣料に加え、アームカバーなどの防暑小物が好調に推移した。一方、前年と比べて降雨量が少なかったことから、レインウェアなどの雨関連