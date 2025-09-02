エスクロー・エージェント・ジャパンが反発している。同社は１日取引終了後、福島県郡山市と子会社のサムポローニアの相続人特定システム「ＡＩ相続ミツローくん」を活用した相続人調査業務の実証実験を開始したと発表。得られた知見や成果は今後、全国の自治体に広く還元されていく予定だとしており、これが材料視されているようだ。 「ＡＩ相続ミツローくん」は、サムポローニア