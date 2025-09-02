サン電子は反発。１日取引終了後、総務省が公募した令和７年度「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」で「多元統合型偽・誤情報検出技術の研究開発と実証事業」が採択されたと発表した。サイバーセキュリティー関連ベンチャー２社と連携して取り組みを進めていく。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS