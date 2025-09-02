パルコ・プロデュース2025「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」(衛星劇場) "昭和の新婚ラブコメ"という懐かしくも新鮮な世界観が人気を博した、芳根京子主演の春ドラマ「波うららかに、めおと日和」。妻・なつ美(芳根)と夫・瀧昌(本田響矢)による"瀧なつ"夫婦の愛おしいやり取りが大きな反響を呼び、SNSでも2人の関係性に熱い支持を寄せられた。そんなドラマ人気が最高潮に盛り上がっていた6月――芳根は、東京・PAR