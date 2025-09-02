カネリョウ海藻（熊本県宇土市）は、もずくとめかぶの新商品で市場活性化を図る。赤ピーマンと唐辛子の輪切り入の「美（ちゅ）らもずく キムチ」は、春先から秋頃に需要が高まる「もずく」に、年間を通して一定の需要がある「キムチ」をかけ合わせた。8月6日に都内で開いた発表会で、マーケティング本部の山本有人部長は「キムチは、海藻よりも若く、海藻離れが懸念される層が購入している」と語った。「もずく酢」以外の食べ方を