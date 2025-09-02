ブラジルのルラ大統領＝8月、ブラジリア（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】中国やロシアなど主要新興国で構成するBRICSの議長国を務めるブラジルが、トランプ米政権による関税強化への対応などを協議する首脳級オンライン会議を8日に開催する方向で調整を進めていることが分かった。ブラジルメディアが1日報じた。ブラジルは米国から50％の関税措置を課されており、ルラ大統領はBRICSとして対応したい考えを示している。BRI