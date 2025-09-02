元ものまねタレントで、現在はクリエーターとして活動するおかもとまりさん（35）が1日、インスタグラムを更新。11年ぶりのグラビア撮影を報告した。おかもとさんは「11年ぶりのグラビアです」と告知し、撮影風景を動画で紹介。ランジェリー姿で大人の色気を漂わせている。この動画にフォロワーからは「パーツの一つ一つが美しいです」「攻めてますねー!」「色気相当ついたね」「いいねぇ〜大人の魅力〜」とコメントが寄せられてい