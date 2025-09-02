米国ヒューストンで、他人の家の呼び鈴を押して逃げる、いわゆる“ピンポンダッシュ”のいたずらをしていた10代の少年が銃で撃たれて死亡する事件が発生した。1日（現地時間）、CNNなどによれば、この日現地警察は、ヒューストンの住宅街で玄関の呼び鈴を押して逃げるいたずらをしていたところ銃で撃たれた11歳の少年が、前日（8月31日）に病院で死亡したと明らかにした。警察によると、この少年は30日の深夜、友人たちと一緒にヒ