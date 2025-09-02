タレント熊切あさ美（45）が1日までにインスタグラムを更新。入浴シーンを披露した。熊切は「この時期みんなは半身浴してますか?」とコメントし、自身の入浴シーンを動画で投稿。熊切はバスタオルを着用し、リラックスした表情を浮かべている。この投稿にフォロワーからは「惚れてまうやろ」「サービスショットありがとうございます」「美肌です」「めっちゃ色っぽい」とコメントが寄せられている。