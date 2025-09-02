タレント藤咲凪（25）が1日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとのショットを投稿した。藤咲は「良き休日」とコメントし、グレーのTシャツに白のロングスカート姿で、子どもたちと食事したり、川で遊ぶ様子を公開した。この投稿にフォロワーからは「ほっこりするなぁ〜」「すごく優しい表情ですね」「なんて可愛らしい」「えぇ写真」とコメントが寄せられている。藤咲は23年8月、2児のシングルマザーであることを公表。7月2