元E−girlsで歌手のDream Ami（36）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを披露した。Amiは「8月の思い出バイバイ、2025夏」とつづり、黒のワンピース型水着姿で、海辺の砂浜で椅子に座り脚を組んで笑顔を見せるショットやプールに浸かり水遊びする様子などを公開した。この投稿にフォロワーからは「スタイル最高」「美脚は天下一品」「黒の水着可愛い」「可愛いママ」などの声が寄せられている。