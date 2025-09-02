松田町役場（資料写真）任期満了に伴う松田町長選は２日、告示された。立候補したのは届け出順に、ともに無所属で、新人で元会社員の坂田純氏（５９）と４選を目指す現職の本山博幸氏（５５）の２人＝同日午前８時半現在。投開票は７日。坂田氏は小田急線新松田駅北口周辺再開発計画の見直しなど、町政刷新を掲げる。任期を３期１２年までとする多選自粛条例を制定した現職が４選を目指すことを批判し、対話を重視した町政の実