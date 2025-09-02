8月31日、バンテリンドームナゴヤに詰め掛けた観衆は実に2万人超。根強い人気を誇示したのが、イチロー（51=マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）だ。【もっと読む】「二刀流」大谷翔平と「記録」にこだわったイチロー…天才2人の決定的な差異「高校野球女子選抜」対「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」の特別試合に「1番・投手」でスタメン出場。初回に2死球を与えたものの、終わってみれば1安打完封勝利。51歳ながら最速135