【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#71【前回を読む】収束不可能な「広陵事件」の大炎上には正直、苛立ちに近い感情さえ覚えます広陵高（広島）で起きた、いじめ問題をめぐる一連の騒動。批判の矛先は「寮生活」というスタイルにも向いています。実のところ私は寮での指導には前向きではありません。以前のコラムでも触れましたが、甲子園は自宅から通える地元の選手たちが一丸となって全国大会を戦う姿こそ理想だと考えている