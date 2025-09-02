日米貿易交渉の中心となっている米国への自動車輸出関税は7月、これまでの27.5％から15％に引き下げることで合意した（トランプ大統領が4月に決めた追加関税25％を半分に引き下げ、従来の2.5％を乗せ15％に）。終わらないトランプ関税交渉…踊らされる赤沢大臣、土壇場の訪米中止の深層と日本の今後ところが合意から1カ月以上経つ8月末になっても15％の関税は実施されず27.5％の関税がかかったままなのである。財務省による7