日本テレビ系「24時間テレビ」内の企画『全日本仮装大賞チャリティSP』が31日に生放送され、視聴者から批判が相次いでいる。羽鳥慎一アナウンサー（54）とともにMCを務めた萩本欽一（84）の出演者への対応がパワハラにみえていたことから、「老害化している」と物議を醸しているのだ。【こちらも読む】武田鉄矢「シャケ精子理論」で“危険な兆候”が…フジテレビ『サン！シャイン』での発言が物議番組では、萩本にコメントを求