クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイのリヴァプール移籍が、土壇場で破談となったようだ。9月1日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在25歳のグエイは8歳頃からチェルシーの下部組織に所属し、2019年9月にトップチームデビュー。その後はスウォンジーへのレンタル移籍を経て、2021年7月にクリスタル・パレスに完全移籍した。昨シーズンからはキャプテンを務め、クラブ通算161試合出場9ゴール