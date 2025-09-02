新一万円札の顔になった渋沢栄一は、明治・大正時代に活躍した実業家で「近代日本経済の父」と称された。当時、この渋沢栄一と並び称された関西財界の大物がいたのをご存じだろうか。歴史作家・河合敦さんの著書『侍は「幕末・明治」をどう生きたのか』（扶桑社）より、一部を紹介する――。■朝ドラのエピソードは完全なフィクション五代友厚（才助）は、「東の渋沢、西の五代」と、渋沢栄一と並び称された大阪の大実業家である。