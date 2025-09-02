8月、静岡･伊豆市に住む地方公務員の30代の女性が、現金約1100万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。8月中旬、被害に遭った女性の携帯に、警察官をかたる人物から、「逮捕している男の家からあなた名義の通帳が出てきた。あなたを共犯者だと言っている」「逮捕を避けるには、あなたの資金の紙幣番号を照合すれば身の潔白が証明される」などと電話があり、信じた女性は、現金約1100万円を複数回にわたり振り込んだところ