コスプレーヤーえなこ（31）が1日、インスタグラムを更新。グラビア撮影中の様子を投稿した。えなこは「写真集発売まであと2日…」とコメントし、グラビアの撮影中の姿を投稿。超ショート丈のTシャツから、形の良い美バストがこぼれそうな様子を収めている。この姿にフォロワーからは「こんなに出ていていいのか」「こんなに出ていていいのか」「ポロリしそう!きわどい」「結構ギリギリ」とコメントが寄せられている。