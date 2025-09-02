8月に第5子が誕生した俳優の杉浦太陽（44）が1日までにインスタグラムを更新。育休が終わることを報告した。杉浦は「育休を終えて、明日から仕事に復帰しますかけがえのない時間を過ごせたこと、そして支えてくださった多くの方々に心から感謝しています」と報告し、感謝を伝えた。続けて、次女・夢空(ゆめあ)ちゃんとのショットを添え「7人家族となった新しい杉浦家夜中の授乳タイムは、夫婦で睡魔と戦う毎日それでも少しず