俳優の石黒賢（59）が2日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の織田裕二（57）との再会を明かし、2ショットを披露した。「振り返ればから30数年!久しぶりの再会でした」と書き出すとスタジオでの自身と織田の2ショットをアップ。「楽しい時間を過ごすことが出来ましたお互い元気で何より」とつづった。2人は1993年の大ヒットドラマ「振り返れば奴がいる」でW主演を務めた。同作は医療ドラマで、脚本は三谷幸喜氏が手掛